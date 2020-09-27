Собчак отреагировала на отказ экс-адвоката Ефремова в помощи: Сумасшедший

Благодаря делу Ефремова Пашаев стал один из известных адвокатов страны. Когда актер, недовольный результатом судебного процесса, отказался от его услуг, юрист стал гораздо чаще общаться с журналистами.
В одном из недавних интервью Пашаев рассказал, что летом к нему якобы обращалась Собчак, на которую напали в Среднеуральском монастыре. Журналистка хотела, чтобы адвокат Ефремова помог подготовить иски в суд. Эльман ответил Ксении отказом. "Такое шоу мне на надо", – говорил он.
Авторы "Новых русских сенсаций" на НТВ решили спросить телеведущую, на самом ли деле она обращалась к скандальному адвокату за помощью. Собчак удивилась словам Пашаева, дав понять, что она никогда не общалась с бывшим защитником Ефремова.
"В смысле "обращалась"? Сумасшедший человек", – ответила Ксения.
Напомним, недавно Пашаева лишили статуса адвоката. Эльмана обвинили в нарушении Кодекса профессиональной этики. Адвокатская палата не стала закрывать глаза на то, как бывший защитник Ефремова во время судебного процесса раскрывал секретные материалы дела.
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