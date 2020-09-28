"Я его ненавижу после этого": Кудрявцева заявила об издевательствах Шепелева

Лера Кудрявцева дала очень откровенное интервью Ксении Собчак. Популярная ведущая объяснила, почему так негативно настроена в отношении шоумена Дмитрия Шепелева.

В России уроженец Беларуси Дмитрий Шепелев вначале прославился не работой на Первом канале, а романом с популярной исполнительницей Жанной Фриске. Казалось, после рождения их сына Платона пара оформит отношения. К этому все и шло: Дмитрий вручил Жанне кольцо и сделал предложение. Но свадьба так и не состоялась. Летом 2015 года артистка умерла от рака головного мозга.

Близкие певицы негативно относятся к Дмитрию Шепелеву. Родители Жанны Фриске, в частности, отец Владимир Борисович, вскоре после смерти певицы прошелся по нескольким шоу, в которых рассказал о неудавшемся зяте неприятные вещи. Возможно, он был недоволен тем, что перед смертью Жанны Дмитрий забрал их сына и увез за границу.

Сейчас Платон уже несколько лет не видел бабушку с дедушкой. Конфликт между родителями Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым не думает угасать. К тому же настроена против него и младшая сестра Жанны Наталья. А крестная Платона, певица Ольга Орлова, которая ни единого плохого слова не сказала про Дмитрия Шепелева, искренне не понимает, почему он не дает и ей тоже видится с мальчиком.

Лера Кудрявцева в разговоре с Ксенией Собчак призналась, что тоже кое-что знает про Дмитрия Шепелева не очень хорошее, однако не желает озвучивать это. Хотя на ушко собеседнице и сказала. "Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", – сообщила популярная телеведущая.

Та же Наталья Фриске в интервью говорила, что Дмитрий Шепелев якобы не раз позволял себе унижать Жанну. Якобы она сама это признавала, хотя и утверждала, что могла сама своим поведением спровоцировать его на гнев.