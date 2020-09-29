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Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева

Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Беседа Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой в рамках ютуб-шоу журналистки стала очень обсуждаемой. В конце интервью ведущая передачи "Секрет на миллион" выдала страшную тайну Дмитрия Шепелева. Правда, некоторые не торопятся делать выводы о вдовце Жанны Фриске.
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Собчак недолго уговаривала Кудрявцеву шепнуть на ухо информацию, которая может выставить Шепелева не в выгодном свете. Съемочная группа Ксении уловила, что сказала Лера, но вырезать это на монтаже не стали. Так, общественность узнала: телеведущая ненавидит Дмитрия за то, что он издевался над Жанной.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Обозревательница Лена Миро встала на защиту Шепелева. Она вспомнила, как телеведущий возил супругу по клиникам, тратил последние силы, чтобы ей помочь. По мнению блогера, тогда родственникам Фриске было все равно. А после смерти певицы отец, сестра и подруга Жанны стали нелестно отзываться о Дмитрии, рассказывая о его плохом отношении к супруге.

Поэтому Миро считает, что Кудрявцева ничего нового не сказала, а лишь отомстила Дмитрию за высмеивание ее союза с Сергеем Лазаревым. Ранее Шепелев публично заявил, что телеведущая была лишь прикрытием нетрадиционной ориентации певца. Тогда Лера пригрозила Дмитрию раскрыть правду о нем.

"Если против Шепелева вот эти люди, то в моих глазах он безусловно хороший человек", – написала Лена в своем блоге.

Напомним, в беседе с Собчак Кудрявцева также приложила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Телеведущая считает, что он неоднократно говорил неприятные вещи о ней.

Автор: 29 сентября 2020, 17:52 Источник: LiveJournal
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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На этот раз соглашаюсь с Миро.
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