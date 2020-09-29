"Что за бред?": Кудрявцева приложила очернившего ее Разина

Лера Кудрявцева намерена наказать через суд продюсера "Ласкового мая" за грязные слухи, которые тот о ней распространяет. Андрей Разин уверяет, что телеведущая познакомилась с первым мужем Сергеем Ленюком при весьма сомнительных обстоятельствах.



Основатель знаменитой группы заявил, что Лера Кудрявцева якобы была жрицей любви, а ее будущий муж – очередным клиентом, который в нее влюбился. Теледива не стала терпеть оскорбления в свой адрес и подала на Андрея Разина в суд.

Ленюк был музыкантом в группе "Ласковый май". По словам Леры Кудрявцевой, продюсер не мог знать, как они познакомились, поскольку его не было на концерте в Усть-Каменогорске, где это произошло. По ее словам, Сергей рассказывал, что на него давили, мол: "Зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток?". На это мужчина ответил, что лит Леру Кудрявцеву и хочет создать с ней семью.

В суд на Разина звезда подала еще весной этого года, оценив свой моральный ущерб в 2,5 миллиона рублей. Теперь она заявила, что помимо гражданского иска, хочет подготовить и уголовный. "Я бы его посадила за то, что он творит... Он подставляет людей", – отметила телеведущая.

Звезда шоу "Секрет на миллион" на НТВ также объяснила, почему после долгого молчания все-таки начала отвечать на нападки Разина. "Если бы он не задел маму и сына, я бы смотрела на него просто как на психически больного человека", – поведала она. "Она проститутка, Сергей купил ее за пять рублей…", – цитирует слова Разина знаменитость.

Прочитав такое о себе в СМИ, Лера Кудрявцева была шокирована. "Что за бред?.. Но он имел неосторожность сказать, что я родила ребенка не от Ленюка и бросила его в роддоме", – поделилась Лера Кудрявцева.