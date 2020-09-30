"Неужели ты такая бездушная тварь?": любовница Тарзана избавляется от ребенка варварским способом

Скандал вокруг измены Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, жене, певице Наташе Королевой с молодой актрисой и моделью Анастасией Шульженко обрастает новыми подробностями. Шоумен Гоген Солнцев уверяет, будто беременная Шульженко пытается избавиться от ребенка, но он готов его у нее купить.

Гоген Солнцев сообщил, что познакомился с Анастасией Шульженко в бане. Якобы она сама к нему подошла. "Она меня узнала и решила спросить совета, потому как очень переживает из-за той ситуации, в которой оказалась. Я не смог ей отказать", – пояснил шоумен.

Анастасия утверждает, что ничего не крала из дома Наташи Королевой (собственно, именно с заявления о пропаже драгоценностей и суммы денег началась история, в результате которой Сергей Глушко и признался, что изменил жене. – Прим.ред.). Шульженко убеждена, что певица сделала это, чтобы отомстить ей.

Кстати, молодая любовница Тарзана не просто так оказалась в бане. Оказывается, она хочет избавиться от ребенка. "Она сказала, что ходит в баню специально почти каждый день, так как хочет выжечь паром", – сообщил Гоген. Он признался, что был в шоке от услышанного. "Говорю ей: "Неужели ты такая бездушная тварь? Ты же не такая! Одумайся! В тебе живет твое продолжение. Разве можно даже думать о таком?" Но она подавлена, раздавлена. Говорит: "Какая я мать? Я по сути еще сама ребенок!" Девка в шоке", – объяснил Солнцев.

Тогда Гоген предложил Анастасии отдать этого ребенка ему. Дело в том, что Солнцев давно мечтает о потомстве, но его супруга, пенсионерка Екатерина Терешкович чисто физически не может зачать и родить. "Я ей предложил три миллиона рублей за то, чтобы она выносила ребенка для нас. Гены у будущего малыша роскошные: Настя – очень умная и начитанная, Тарзан – накачанный", – сообщил шоумен. По его словам, Анастасия обещала подумать. Теперь Гоген занят тем, что уговаривает ее оставить ребенка.