Солнцев не может защитить престарелую жену от секты: Взялся за мою Катюху

На прошлой неделе появилась информация о том, что супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович чуть не покончила жизнь самоубийством. Как оказалось, с пенсионеркой уже давно происходят странные вещи, а началось все после того, как она записалась на секс-тренинги.

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