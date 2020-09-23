Солнцев не может защитить престарелую жену от секты: Взялся за мою Катюху

По словам артиста, занятия на деле оказались направлены не на интимное раскрепощение, а на поиск некоего просветления. Спустя некоторое время актер узнал, что жена посещала семинары Артема Бесова, которого ранее уже подозревали в организации секты.
Причем Екатерина Терешкович в восторге от занятий! Пенсионерка даже оставила отзыв на странице тренера в соцсетях. По словам супруги Гогена Солнцева, она очень благодарна своему учителю. Якобы за время общения с ним женщина испытала некое прозрение. Мужу "просветленная" версия жены не нравится, артист говорит, что после этих тренингов возлюбленная стала неуправляемой.
В беседе с журналистами Гоген Солнцев заявил, что слышал об Артеме Бесове страшные вещи – якобы именно из-за него умерла финалистка "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. "Теперь взялся за мою Катюху", – уверен шоумен.
Артист не намерен отдавать жену во власть сомнительного учителя. Он планирует встретиться с Артемом Бесовым лично и даже подать на него в суд. Адвокаты актера уже начали изучать этот вопрос.
Ранее Гоген Солнцев описал, чем Екатерина Терешкович занималась на "тренингах". По его словам, это настоящая секта – людей заставляют преодолевать свои страхи и подвергают их жизнь опасности. Оказывается, супруга шоумена чуть не погибла, выполняя очередное странное задание.
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