"Не вылезаем из постели": Гоген Солнцев о сексе с 65-летней женой

В отношениях 39-летнего Гогена Солнцева с пенсионеркой Екатериной Терешкович кипят настоящие страсти. Скандальный шоумен рассказал об их интимной жизни.

По словам артиста, недавно его супруга прошла курсы по секс-этикету. Он признался, что очень доволен результатом. А Екатерина и рада стараться для любимого: на достигнутом она останавливаться не собирается.

Гоген Солнцев сообщил, что их сексуальная жизнь похожа на американские горки. Порой у пары нет близости по несколько недель. Актер объяснил, что это происходит, когда жена слишком увлекается алкоголем. В таком состоянии, по словам звезды, никакой страсти быть не может.

"Но бывают периоды, когда мы не вылезаем из постели", – поделился Гоген Солнцев. Он отметил, что хотел присоединиться к супруге в процессе обучения, но ему запретили участвовать в занятиях. Вернувшись с первого урока, Терешкович призналась, что многого раньше не знала.

Первое правило, которому научили пенсионерку на секс-курсах – всегда говорить о своих желаниях партнеру, поскольку мужчина не может читать женские мысли. Теперь же Екатерина смогла раскрепоститься во многих вопросах. В частности, она уже не стесняется издавать звуки во время секса.

Гоген Солнцев заявил, что это его слегка напугало. "Ее крики меня уже сводят с ума... Теперь она кричит и стонет, как раненая волчица!" – поделился эпатажный шоумен. Он уже призвал возлюбленную быть потише, ведь пара живет в многоквартирном доме с "картонными" перегородками. Однако Терешкович сдерживать свою страсть не намерена. На курсах ей сказали, что кричать во время полового акта – это нормально.

Напомним, ранее жена-пенсионерка Гогена Солнцева интересовалась занятиями на пилоне. Правда, одобрения мужа она не получила. Артист считает такое занятие позорным и не хочет, чтобы его любимая женщина крутилась полуобнаженной у шеста.