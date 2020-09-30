Пугачева огрызнулась хейтерам после слухов о разводе

Алла Пугачева внезапно вернулась с теме об отношениях с Максимом Галкиным. Примадонна ответила злопыхателям, которые обсуждают сплетни о том, что в звездной семье произошел разлад.

Примадонна выложила в свой инстаграм-аккаунт видео с прогулки по осеннему саду. Она спела о том, что ее вдохновляет. Тем самым певица окончательно поставила точку в обсуждении слухов о грядущем разводе с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева исполнила куплет из песни "Осенние листья", заменив одну из строчек на трогательное признание в любви своему мужу. "Счастлив лишь тот, кто в сердце поет, с кем рядом Максимка идет! Понятно?!" – огрызнулась звезда на домыслы недоброжелателей.

Знаменитость предстала в ролике в непривычном для себя образе. Артистка вышла на улицу в теплой кофте с капюшоном и в больших очках, закрывающих пол-лица.

Напомним, слухи о том, что Примадонна вот-вот разбежится с супругом-юмористом, бродят в Сети с лета. Тогда в СМИ попала информация, что в семье певицы и шоумена наступил серьезный кризис. Якобы Алла Пугачева была недовольна своим мужем и требовала развода. Но оказалось, что это были всего лишь сплетни.

Как писали "Дни.ру", ранее 71-летнюю исполнительницу раскритиковали за злоупотребление пластикой. На Примадонну посыпались неприятные обвинения в погоне за молодостью.