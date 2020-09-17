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Пугачева откровенно об интиме с Галкиным: Ужасное сексуальное влечение

Пугачева откровенно об интиме с Галкиным: Ужасное сексуальное влечение

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт-сексолог Елена Перелыгина проанализировала отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина после признания Примадонны в том, что у них с юмористом было ужасное сексуальное влечение. Сейчас специалист уверен, что шоумен изменяет артистке.
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Однажды в интервью на НТВ Алла Пугачева призналась, что при встрече с Максимом Галкиным сразу почувствовала его недюжинный сексуальный потенциал. "Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала. Я чувствовала и понимала, что он прекрасный любовник, а мне это как раз и надо было. Я не была разочарована. И о чем еще я могла думать? Конечно, ни о чем", – откровенничала Примадонна.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Уже много лет влюбленные вместе. Несколько лет назад они оформили отношения. Пара воспитывает двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу. Однако с недавних пор в Сети то и дело муссируются слухи о скором разводе. И хоть сами супруги эту информацию не комментируют, сексолог и психолог Елена Перелыгина убеждена, что нет дыма без огня. Более того, она считает, что теперь у пары появились проблемы в их сексуальной жизни.

Эксперт убежден, что в связи с возрастом Алла Пугачева уже не может воплощать все сексуальные фантазии молодого мужа. "Я много раз наблюдала за ними на презентациях и светских раутах, поэтому могу сказать: сексуальной жизни у них просто нет. Общаются они исключительно как родственники, близкие и любящие люди. Их отношения – как у мамы и сына", – отметила Перелыгина.

Однако специалист считает, что у Максима Галкина нет недостатка секса. "Алла – женщина мудрая. И не думаю, что сильно возражает, если ее молодой муж периодически удовлетворяет свои потребности на стороне. Тем более что она понимает: конкуренцию ей не сможет составить ни одна женщина", – считает эксперт.

Впрочем, по мнению сексолога, все эти обстоятельства никак не отражаются на нежных и трепетных отношениях внутри пары. "Я вижу, как Максим преклоняется перед Аллой. Однажды в кинотеатре он так трогательно спускал ее по лестнице, нежно придерживая под ручку – любо-дорого смотреть! Видно, что он восхищается ею как кумиром. И получает большое удовольствие от ежедневного общения с ней", – отметила Перелыгина. Она убеждена, что при таком раскладе ни о каком разводе и речи не идет.

Автор: 17 сентября 2020, 14:59 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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