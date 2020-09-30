Галкина разнесли за внешний вид на светском мероприятии

На днях Галкин вместе с певцом Николаем Басковым и адвокатом Идой Достман посетил вечеринку по случаю дня рождения общего знакомого. Во время мероприятия юрист сделала общую фотографию со знаменитостями и опубликовала ее в своем инстаграм-аккаунте.
Пользователи Сети внимательно посмотрели на наряды троицы и сделали комплимент лишь Иде. Классический серый костюм Николая и его черные лакированные туфли народ не оценил. Молодежный стиль Максима им тоже не понравился: пиджак цвета хаки, белая рубашка, рваные черные джинсы и кроссовки.
Подписчики Достман считают, что Галкин не отличился чувством стиля. "Странный наряд", "Очень безвкусный наряд", "У Максима штаны порвались", "Фильм ужасов", "В таком шикарном зале и так скромно одеты", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что критиков в инстаграм-аккаунте супруга Аллы Пугачевой гораздо меньше. Напротив, поклонники часто делают комплименты Галкину, его жене и детям. Недавно народ восхитился, как юморист танцует танго вместе с дочерью Лизой. Видео публиковали "Дни.ру".
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