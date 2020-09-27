"Не прочь за ней приударить": Галкин обратился к Рудковской с любопытным предложением

Яна Рудковская поделилась совместными снимками с мужем Аллы Пугачевой. Звезда разместила эффектные кадры с Максимом Галкиным в инстаграм-канале, добавив к ним текстовое сопровождение.
По словам телеведущей, вместе с супругом Примадонны они отмечали день рождения общего друга. Комик предложил светской львице опубликовать совместные селфи в оригинале, не обрабатывая их в фоторедакторе. Мужчина решил проконтролировать процесс размещения снимков и теледива не стала использовать фотошоп. Яна Рудковская добавила, что вместе с Максимом Галкиным они неплохо выглядят.
Поклонники телеведущей и юмориста бурно отреагировали на интересный пост. Некоторые подписчики Яны Рудковской решили, что между звездами пробежала искра. "По глазам Макса видно, что Яна ему импонирует как женщина и он не прочь за ней приударить", "Сейчас ему Алка дома подправит физию, покажет, кто тут еще ничего, а кое-кому космы прорядит, что было ничего", – выразились пользователи Сети.
Фанаты Яны Рудковской оценили внешность кумира. Многие из них заявили, что на отредактированных снимках теледива красивее и привлекательнее. Часть комментаторов отметила, что Максим Галкин выглядит намного лучше знаменитой блондинки.
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