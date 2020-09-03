Джиган о воссоединении с Самойловой: Пришлось замаливать грешки

Оксана Самойлова и Джиган пережили непростой период в жизни. Теперь супруги вновь наслаждаются друг другом.

В феврале появился на свет долгожданный сын Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер был на седьмом небе от счастья. Он с размахом отметил рождение наследника: пил алкоголь в больших количествах и употреблял наркотические вещества. В итоге артист оказался в клинике.

В тот момент Оксана пыталась справиться со стрессом. Говорили, что она подала на развод с Джиганом, узнав о его изменах. Рэпер не хотел расставаться с супругой. Когда он вышел из клиники, начал вести себя, как примерный семьянин. Он стал уделять время детям и жене. Самойлова получала дорогие подарки от возлюбленного.

Сейчас в жизни Оксаны и Джигана все хорошо. На днях они вернулись из Турции. В Сети появилось несколько снимков счастливых супругов.

"Пришлось замаливать грешки. Но главное – любить ее", – сказал Джиган в беседе с "МУЗ-ТВ".

Несколько недель назад Самойловой пришлось отбиваться от подписчиков, которые осудили ее за воссоединение с Джиганом. Пользователи Сети считают, что модель должна была проявить уважение к себе и развестись с опальным рэпером.