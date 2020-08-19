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Самойлову осудили за примирение с Джиганом

Самойлову осудили за примирение с Джиганом

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Еще несколько месяцев назад Оксана Самойлова хотела развестись с Джиганом, но потом передумала. Теперь семейство вновь живет счастливо. Поклонники же не понимают поступок модели, которая простила мужу измены и прочие аморальные поступки.
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Этот год для Джигана и Оксаны Самойловой оказался сложным, хотя начинался весьма позитивно. Первые несколько месяцев семейство находилось в Майами. В феврале у пары появился на свет долгожданный наследник. Рэпер так бурно отметил рождение сына, что оказался в рехабе.

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Самойлова была огорчена поведением мужа, который каждый день употреблял алкоголь, наркотические вещества и, по некоторым данным, развлекался с другими девушками. Уставшая от путешествия модель с нетерпением ждала возможности улететь вместе с детьми обратно в Москву.

В России рэпер продолжил лечение, после чего стал примерным семьянином. Ему удалось добиться прощения Оксаны.

Поклонники, которые искренне поддерживали Самойлову и сочувствовали ей, в один момент от нее отвернулись. По их мнению, Оксана не проявила уважение к себе, продолжив отношения с опальным мужем. Практически под каждой публикацией модели в "Инстаграм" появлялись комментарии с оскорблениями, осуждениями и советами бросить Джигана.

Самойлова устала от травли, которая развернулась против нее. Она в очередной раз обратилась к подписчикам и попросила прекратить упреки, пишет Пятый канал. Модель понятия не имеет, правильно ли она поступила.

"Это моя жизнь, понимаете? Не ваша! И муж этот не ваш, и дети не ваши! Я никого ни к чему не призываю и не говорю делать, как я", – написала Оксана.

Супруга Джигана призвала подписчиков обращать внимание только на свою личную жизнь, не смотря на окружающих. "Думайте своей головой! Если я ошиблась, это мои ошибки и мои уроки! На вас это никак не отразится!" – заключила знаменитость.

Автор: 19 августа 2020, 19:46 Источник: Instagram

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