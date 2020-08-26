Самойлова оказалась на грани жизни и смерти

Оксана Самойлова в личном блоге рассказала, почему раньше боялась нырять под воду. Как оказалось, в детстве с ней случилась жуткая история.

В инстаграм-аккаунте модель опубликовала несколько видео, на которых показано, как они с младшей дочерью Майей учатся нырять и прыгать в бассейн. Чтобы вода не попала в глаза и нос, девочка и мама надели специальные маски.

Также Оксана Самойлова решила рассказать, почему всегда боялась погружаться под воду. Она вспомнила, что в детстве – ей тогда было около десяти лет – она купалась в речке и захлебнулась. Девочка оказалась на грани жизни и смерти, и ее с трудом откачали. С тех пор супруга Джигана испытывала ужас при одной мысли о том, что голова окажется под водой.

Как-то раз старшая дочь Оксаны Самойловой Ариела спросила, почему мама не ныряет, и предложила научить делать это безопасно. Модель отметила, что позднее покажет этот способ, так как выяснилось, что многие подписчики, как и она, боятся окунаться с головой.

Напомним, в феврале Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына Давида. После этого артист ушел в загул и несколько месяцев развлекал соцсети своими выходками. В итоге модель даже подала на развод, однако спустя некоторое время все же пошла на примирение с мужем ради детей.

Поклонники не оценили такого поступка и затравили блогера. Некоторые подумали, что развод и вовсе был способом хайпануть и заработать новых подписчиков в инстаграм-аккаунте.