Самойлова поведала о семейной драме

Девочка очень хотела начать учиться вместо того, чтобы развлекаться в детском саду. По возвращении с семейного отдыха малышка с трепетом ждала момента, когда вступит на порог школы в качестве ученицы.
Звездная мать хотела отдать девочку в нулевой класс, но из-за пандемии школа не стала набирать в него учеников. По словам Оксаны Самойловой, отправлять Лею в первый класс было бы не лучшим решением. Дело в том, что девочка переживает, когда ее окружают более взрослые дети, поэтому в школу ребенок пойдет только в следующем году.
Мать приобрела для девочки специальную форму для учебных занятий, хотя в этом году она не понадобится. Для Леи купили темно-синюю юбку, жакет на пуговицах и белую блузку с воротником. В качестве украшений для дочки жена Джигана подобрала синий ободок и брошь серебряного цвета с цифрой пять.
Инстадива рассказала, что вместо школы в этом году девочка будет заниматься с репетиторами. Также Оксана Самойлова планирует отдать дочку на занятия гимнастикой и боевым самбо.
Фанаты звезды оценили решение кумира. Некоторые посчитали, что единоборствами девочке заниматься не нужно. Подписчики поделились с Оксаной Самойловой планами на обучение своих детей и историями их жизни.
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