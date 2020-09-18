Шепелев рассказал о романе с Галкиным

Не так давно Дмитрий Шепелев покинул Первый канал и стал работать на ТНТ. На днях популярный ведущий презентовал собственное шоу "Ты как я". Эта передача посвящена знаменитостям и их детям. Шоумен признался, что мечтал вести подобную программу с тех пор, как у него родился сын Платон.
Впрочем, в каком-то смысле Первый канал не оставляет его. Так, например, Дмитрий Шепелев узнал, что у него интимные отношения с Максимом Галкиным, который как раз трудится на "первой кнопке". "Совершенно не слежу за слухами обо мне, но все равно остаюсь в курсе благодаря "добрым" людям, которые говорят: "А ты слышал…?" Думаю, людям просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", – рассказал Дмитрий.
Куда еще более неловко Шепелев себя почувствовал, когда попал в переплет ва возрасте десяти лет. "Я рассматривал учебник по анатомии для детей, а когда ко мне подошли (я думал, это была мама), я, указывая на картинку мужских причиндалов, произнес: "Послушай, а вот у меня совсем не так". Поднял глаза и понял, что это не мама, а чужая женщина. Тогда я думал, что умру от стыда", – вспомнил шоумен.
Дмитрий Шепелев не скрывает, что уже несколько лет счастлив с дизайнером Екатериной Тулуповой. По его мнению, главное в девушке – красота, а вот что касается самой важной женской части тела, он не уверен. "Не могу определиться: грудь или попа?" – признался телеведущий.
А еще он сказал, что главный человек для него – сын Платон, которым он очень гордится.
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