"Думаете, она не догадывалась?": почему Королева закрыла глаза на измену Тарзана

На днях Наташа Королева впервые высказалась об измене своего мужа, стриптизера Сергея Глушко (Тарзан). Певица простила супруга, однако многие поклонники осудили ее за такое решение. Друг звездной семьи пролили свет на ситуацию. По его словам, неверность Сергея нисколько не шокировала артистку.

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