Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

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"Думаете, она не догадывалась?": почему Королева закрыла глаза на измену Тарзана

Тарзан и Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях Наташа Королева впервые высказалась об измене своего мужа, стриптизера Сергея Глушко (Тарзан). Певица простила супруга, однако многие поклонники осудили ее за такое решение. Друг звездной семьи пролили свет на ситуацию. По его словам, неверность Сергея нисколько не шокировала артистку.
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О том, что Тарзан развлекся с актрисой Анастасией Шульженко, общественность узнала в середине сентября. И если стриптизер уверял в том, что девушка его опоила и соблазнила, то у любовницы другая правда. В эфире скандального шоу она рассказала, что муж Королевой сам искал встреч с ней.

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Кто на самом деле откровенен, точно неизвестно. До недавнего времени все поддерживали Наташу. Поклонники советовали певице развестись с Сергеем, поскольку она, как они считают, не достойна такого отношения. Спустя некоторое время артистка заявила, что в ее семье наступил кризис, который необходимо преодолеть.

Друг семьи в разговоре с журналистами объяснил, что Королева приняла измены Тарзана давно. Мол, когда певица выходила замуж за стриптизера, она понимала, что будет происходить: супруг не только развлекает зрительниц на сцене, но и с некоторыми у него происходит "продолжение банкета".

"Думаете, она не догадывалась? Наташа – не дурочка", – сказал друг, пожелавший остаться инкогнито.

По его словам, Королева будет закрывать глаза на полигамность мужа, пока интима "хватает на всех".

Напомним, многие пользователи Сети считают историю с изменой Тарзана всего лишь пиар-кампанией новой песни Наташи о неверности мужчин. Они обрушились на певицу с критикой, отметив, что той артистки, которая им так нравилась, больше нет.

Автор: 27 сентября 2020, 10:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор Рыбаков
Ответить
Почему Королева закрыла глаза на измену Тарзана. - Почему,почему....Да потому что все обезьяны в джунглях - Тарзановы!
1

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