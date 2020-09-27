"Думаете, она не догадывалась?": почему Королева закрыла глаза на измену Тарзана

О том, что Тарзан развлекся с актрисой Анастасией Шульженко, общественность узнала в середине сентября. И если стриптизер уверял в том, что девушка его опоила и соблазнила, то у любовницы другая правда. В эфире скандального шоу она рассказала, что муж Королевой сам искал встреч с ней.
Кто на самом деле откровенен, точно неизвестно. До недавнего времени все поддерживали Наташу. Поклонники советовали певице развестись с Сергеем, поскольку она, как они считают, не достойна такого отношения. Спустя некоторое время артистка заявила, что в ее семье наступил кризис, который необходимо преодолеть.
Друг семьи в разговоре с журналистами объяснил, что Королева приняла измены Тарзана давно. Мол, когда певица выходила замуж за стриптизера, она понимала, что будет происходить: супруг не только развлекает зрительниц на сцене, но и с некоторыми у него происходит "продолжение банкета".
"Думаете, она не догадывалась? Наташа – не дурочка", – сказал друг, пожелавший остаться инкогнито.
По его словам, Королева будет закрывать глаза на полигамность мужа, пока интима "хватает на всех".
Напомним, многие пользователи Сети считают историю с изменой Тарзана всего лишь пиар-кампанией новой песни Наташи о неверности мужчин. Они обрушились на певицу с критикой, отметив, что той артистки, которая им так нравилась, больше нет.
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