Наташа Королева довела народ до тошноты пошлым видео

После новостей об измене Сергея Глушко (Тарзана) Наташа Королева вновь стала выходить на связь с поклонниками. Пережив предательство супруга, певица с головой ушла в творчество. Правда, пользователи Сети стали нелестно отзываться об артистке.

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