Наташа Королева довела народ до тошноты пошлым видео

На этой неделе Королева впервые высказалась об измене Тарзана. Так, поклонники узнали, что певица закрыла глаза на предательство мужа и дала ему второй шанс. Артистка признала, что в ее семье наступил кризис, который необходимо преодолеть.
Вместе с тем Наташа представила публике новую песню "Красная помада", чем спровоцировала неоднозначную реакцию поклонников. Многие посчитали, что Королева и Глушко специально пустили слух об измене, чтобы привлечь внимание к своим персонам.
Спустя несколько дней певица в своем инстаграм-аккаунте показала видео, снятое под свою новую композицию. На кадрах Наташа, облаченная в красное платье в белый горошек, крупным планом демонстрирует пышный бюст, сексуально выгибается и открывает рот под слова песни.
Казалось, что многие должны позавидовать формам певицы, но она лишь навлекла на себя очередную порцию едких комментариев.
Подписчики считают, что видео получилось пошлым, поэтому неприятно его смотреть. "Прожитые годы с Тарзаном наложились на интеллект. Что поделать... Имеем то, что осталось", "Наташа – красавица! Но весь этот цирк не катит", "Нет той Натальи, которую любил народ", – отметили пользователи Сети.
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