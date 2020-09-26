Стал жертвой банды: озвучена сенсационная версия скандала с Тарзаном и Королевой

Ситуация вокруг адюльтера в семье Сергея Глушко (Тарзана) обрастает новыми подробности. Художник Никас Сафронов сделал смелое предположение об измене стриптизера певице.



"Глушко мог стать жертвой целой банды", – заявил он. Он считает, что вполне вероятно, что Наташа Королева и Сергей Глушко попали в ситуацию, которая была заранее спланирована. По его мнению, в это могли вложить большие силы и деньги.

Мошенники сначала досконально изучают жертву, чтобы понять вкусы. А уже потом подсылают "наживку". Возможно, именно это и произошло с Тарзаном. Художник не исключает, что в связь с танцором Анастасия Шульженко вступила ради славы.

Никас Сафронов признался, что он полностью на стороне Сергея Глушко. Он заявил, что после этого случая стал даже больше его уважать. По его словам, Тарзан поступил как настоящий мужчина, не став скрывать измену супруге. При этом он подчеркнул, что артист очень любит Наташу Королеву, и она должна ценить такую откровенность.

Напомним, недавно общественность узнала об измене супруга певицы. Стриптизер признался, что отдыхал с двумя девушками, которые его опоили и соблазнили. После этого на скандальные ток-шоу Первого канала пришла любовница Сергея Глушко, актриса Анастасия Шульженко, которая заявила: он сам искал встреч с ней.

С каждым новым заявлением участников скандала общественность все меньше верит в правдивость этой истории. Пользователи Сети считают, что звездная пара придумала ее, чтобы привлечь внимание к своим персонам.