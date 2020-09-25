Собчак добила Королеву после измены Тарзана

Журналистка записала обращение к певице, в котором заявила, что всем сердцем чувствует ее боль. По мнению телеведущей, у них с Наташей Королевой есть много общего.
Например, обеих называют вульгарными, за обеими охотится желтая пресса, а главное, девушек разочаровывали и предавали мужчины. Ксения Собчак протянула "подруге" руку помощи. "Наташ, держись", – сказала супруга Константина Богомолова.
Также журналистка записала матерную пародию на популярную песню Наташи Королевой "Желтые тюльпаны". В треке с названием "Синие лебеди" звезда говорит, что не верит в "отмазки" изменника Тарзана и его любовницы. "Пусть твоя (нецензурно. – Прим. ред.) на "Пусть говорят" падает в обморок сто раз подряд", – выводит голосом Ксения Собчак.
Напомним, около недели назад девушка, переспавшая с мужем Наташи Королевой, стала гостьей популярного ТВ-шоу. В ходе программы Анастасию Шульженко заставили сделать тест на беременность, который показал отрицательный результат. Ранее артистка заявляла, что ждет ребенка от Тарзана. Девушка была настолько в шоке от этой новости, что даже упала в обморок в прямом эфире.
Многие поклонники не верят в то, что в семье Наташи Королевой действительно произошел скандал. Некоторые считают, что пара решила устроить себе "черный" пиар, как Оксана Самойлова и Джиган, и даже специально наняла актрису, которая играет роль любовницы Тарзана.
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