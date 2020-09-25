Немало желающих "подоить": Михаила Ефремова ждут в колонии

Экс-сотрудник исправительного учреждения, пожелавший остаться анонимным, рассказал, с чем столкнется Михаил Ефремов в тюрьме. Бывший работник ФСИН уверен, что на зоне заслуженному артисту России придется кормить не только себя но и "братву".

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