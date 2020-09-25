Немало желающих "подоить": Михаила Ефремова ждут в колонии

В колонии, по словам источника, знаменитость ждут с нетерпением. В тюрьме немало желающих "подоить" состоятельного Михаила Ефремова.
Первые 14 дней в местах не столь отдаленных актер будет находиться на карантине. Там знаменитость могут оставить до конца срока, назначив на работу, например, библиотекарем. Однако, скорее всего, Ефремова определят в отряд. Вот там-то Михаил Олегович будет в меньшей безопасности.
"Думаю, что каждый месяц Ефремову придется просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов. Для себя и для братвы", – заметил эксперт. Взамен прикормленные заключенные будут опекать актера от возможных проблем.
Ефремов познакомится с начальником колонии. В формальной беседе руководитель учреждения объяснит звезде, чего стоит остерегаться. Скорее всего, знаменитости посоветуют не принимать сомнительные предложения от других осужденных. Не "заказывать" пронос на территорию тюрьмы алкоголя или наркотиков.
Впрочем, начальство колонии сделает все, чтобы с Михаилом Ефремовым ничего не произошло. Руководству не нужны шумиха в прессе и внимание правозащитников. Сокамерникам прикажут присматривать за знаменитостью. "Соседей ему подберут таких же, первоходов, которые тоже что-то совершили по пьяной лавочке", – поведал экс-сотрудник ФСИН.
Напомним, сейчас Михаил Ефремов в находится в одном из столичных СИЗО. Пока идет кассация, об этапировании его в колонию речи нет. В следственном изоляторе артист, скорее всего, пробудет до конца 2021 года. Пока неизвестно, где именно будет сидеть Ефремов.
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