"За 20 лет впервые видел": Пашаев указал на странность в поведении Ефремова

Эльман Пашаев дал пресс-конференцию по поводу своей работы с Михаилом Ефремовым. Юрист отметил, что для него поведение подзащитного во время судебного процесса стало неожиданностью.

Актер совершил смертельное ДТП 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в курьерскую машину. Сергей Захаров, который находился за рулем грузовика, скончался от полученных травм.

Поведение Михаила Ефремова сразу после аварии и в течение следствия вызывало множество вопросов у наблюдателей. Например, через два дня после случившегося артист записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и пообещал, что не будет пытаться "отмазаться" от тюрьмы.

Правда, линия защиты его адвоката на суде всех повергла в шок: Михаил Ефремов пытался доказать, что в момент ДТП за рулем сидел не он. В конечном итоге актеру все же дали восемь лет колонии.

Эльман Пашаев в своей речи отметил, что за практики первый раз столкнулся с тем, что подзащитный не просил его "отмазать". "За 20 лет впервые видел", – уточнил он. По словам правозащитника, артист просто просил его разобраться в ситуации, потому что действительно ничего не помнит. Юрист уверяет, что действовал в рамках закона, поэтому для него удивительно столь пристальное внимание к своей персоне.

Для обжалования приговора Михаил Ефремов нанял нового правозащитника, так как считает, что Эльман Пашаев "подставил" его на восемь лет. Бывшего юриста актера после громкого дела лишили адвокатской лицензии сроком на год.