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Появились шокирующие данные о пропавшей любовницу Ефремова

Появились шокирующие данные о пропавшей любовницу Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Друг Михаила Ефремова Никита Джигурда озвучил страшное предположение по поводу исчезновения актрисы Дарьи Белоусовой. Он считает, что девушку могли убить.
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Артистка, которую называют любовницей звезды театра и кино, до сих пор не выходит на связь. Связаться с ней не могут даже близкие друзья. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, уже около двух недель Дарья Белоусова не отвечает на звонки.

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Михаил Олегович Ефремов

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Никита Джигурда не исключает, что актрису могли убить, либо с ней случилась другая беда. По его словам, девушка является связующим звеном между Михаилом Ефремовым и людьми, которые, по версии Никиты Джигурды, "заказали" всю эту историю с артистом.

"Как бы ее не убрали, раз она много знает. Это свидетель", – заявил актер. Он отметил, что Михаил Ефремов полностью доверял Дарье Белоусовой. В лучшем же варианте, добавил Джигурда, артистка находится на отдыхе с коллегой Сергеем Гармашем.

Напомним, сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО. Актер в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого погиб от травм. За это звезда получила восемь лет колонии общего режима. Артист надеялся на повторное рассмотрение дела и снижение срока, однако суд высшей инстанции отказал в апелляции.

Как писали "Дни.ру", Дарья Белоусова одной из первых появилась на месте ДТП. Сначала все очень этому удивились, но потом выяснилось, что между коллегами по театру "Современник" была любовная связь. Об этом знала даже жена звезды Софья Кругликова.

Автор: 24 сентября 2020, 17:50 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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