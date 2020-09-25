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"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова. Фото: www.globallookpress.com
На днях Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили новую песню. Однако оказалось, что эту композицию уже когда-то исполняла Маша Распутина. Артистка прокомментировала неприятный инцидент.
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Ирина Аллегрова и Игорь Крутой воссоединились спустя долгие годы расставания. Композитор и певица не выпускали совместных хитов больше 20 лет. Последний дуэт – "Столик на двоих" – они записали аж в 1998 году. Поэтому можно представить, с каким нетерпением многочисленные фанаты ждали новый трек под названием "Осень", который анонсировали артисты.

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

И вот наконец музыкальная композиция появилась в Сети, и немедленно грянул скандал. Оказалось, что песню на эти же стихи Леонида Дербенева в 1997 году исполнила Маша Распутина. Правда, тогда музыку к хиту написал композитор Игорь Матета.

Маша Распутина прокомментировала шумиху. Для начала она призналась, что удивлена, что стихи Леонида Дербенева оказались у Игоря Крутого. "Он меня любил и обожал. Эти стихи он написал специально для меня. Я, естественно, за них ему заплатила", – сообщила певица.

Артистка предположила, что Игорь Крутой и Ирина Аллегрова могли связаться с вдовой Леонида Дербенева Верой Ивановной. Журналисты созвонились с женщиной. Та оказалась не в курсе того, что песню на стихи ее мужа исполняют Игорь Крутой и Ирина Аллегрова.

Впрочем, вдова Леонида Дербенева оказалась рада тому, что песни ее покойного супруга пользуются популярностью даже спустя 15 лет после его смерти. "У Леонида Петровича 90-летие в этом год. И мне бы хотелось, чтобы наши артисты поактивнее выступали с его песнями. Молодежь в том числе. Я, конечно, помню песню "Осень" в исполнении Маши. А теперь ее поют, получается, Игорь и Ирина…" – заключила женщина.

Отметим, что пока сами Ирина Аллегрова и Игорь Крутой пока не прокомментировали конфуз.

Автор: 25 сентября 2020, 16:04 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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