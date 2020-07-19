Ирина Аллегрова спасла неспособного стоять на ногах Шуру

Тяжелая наркотическая зависимость серьезно подорвала здоровье Шуры. Страшно подумать, что было бы с ним без поддержки и помощи друзей.

Известный певец Шура в авторском YouTube-шоу Валерии рассказал как смог победить тяжелую наркотическую зависимость. Он много лет употреблял запрещенные вещества и за одну ночь мог потратить несколько тысяч долларов на эту пагубную привычку.

Однако самый большой урон был нанесен не кошельку, а здоровью певца. Однажды после неудачной инъекции у Шуры начался сильнейший тремор руки, который продолжался больше полутора лет, из-за чего на ночь к руке приходилось привязывать специальный груз, чтобы унять дрожь и заснуть.

Общее состояние певца тоже оставляло желать лучшего и ухудшалось с каждым днем. В какой-то момент Шура уже не мог держаться на ногах и тогда ему на помощь пришла певица Ирина Аллегрова, подарив специальный складной стул. Только так артист мог продолжать выступать:

" Спасибо Ирке Аллегровой. Она мне подарила стульчик круглый, который разбирается. Возили его на гастроли." – признается певец.

Шура сначала был поражен тем, что заказчики не возражают против того, чтобы певец выступал сидя, и лишь потом он узнал, что эти концерты были, своего рода, "гуманитарной помощью" неравнодушных друзей.



Шура не раз рассказывал, что в свое время популярность сыграла с ним злую шутку, и певец пошел по кривой дорожке, не задумываясь тогда, чем все это может потом обернуться.











