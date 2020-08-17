Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты

Ирина Аллегрова встретила мужчину, которого так сильно полюбила, что решила родить от него ребенка. Однако все попытки оказались тщетными, и тогда певица решила прибегнуть к нестандартному способу.

Ирина Аллегрова познакомилась с танцовщиком Игорем Капустой, когда была невероятно популярна. Эффектный артист произвел такое неизгладимое впечатление на певицу, что она немедленно взяла его в свой коллектив. А вскоре они стали жить вместе. Но для полного счастья паре не хватало ребенка.

Говорят, на что только не шла "императрица" ради зачатия. Все без толку. Тогда Ирина Аллегрова узнала о неком шамане, живущем в Новой Зеландии. Якобы тот помогал женщинам в их проблемах. Недолго думая, певица отправилась на другой конец планеты.

Встретившись с российской артисткой, шаман уверенно заявил, что сможет ей помочь. Но надо было пройти определенный ритуал. Ирина Аллегрова без лишних размышлений согласилась. После сеанса шаман заявил, что певица вскоре забеременеет. Но этого так и не случилось.

Отметим, что у Ирины Аллегровой есть дочь Лала. Артистка родила ее от баскетболиста Георгия Таирова. Впоследствии певица утверждала, что этот брак был ошибкой. Якобы она вышла замуж назло своей первой любви. Однако ужиться с мужем Ирина Аллегрова не смогла и подала на развод. Говорят, бывший муж так обиделся на певицу, что якобы не стал общаться с их дочкой.

Через пару лет после развода Ирина Аллегрова снова вышла замуж. Ее вторым супругом стал композитор Владимир Блехер. Однако певица его бросила ради будущего третьего мужа, музыканта Владимира Дубовицкого. Интересно, что после развода с Ириной Аллегровой артист женился на другой певице Татьяне Овсиенко.