Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
После оглашения приговора любовница Ефремова пропала без вести

После оглашения приговора любовница Ефремова пропала без вести

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приговор Михаилу Ефремову озвучили две недели назад, ему дали восемь лет колонии общего режима. Почти сразу после этого Дарья Белоусова, которую называют любовницей актера, пропала.
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Вот уже больше 10 дней девушка не выходит на связь с родственниками и друзьями. Она не берет трубки, а по адресу, где раньше жила, отсутствует. Артистка съехала из квартиры в Казарменном переулке, которую снимала. Никто не может понять, что с Дарьей Белоусовой, так как новый адрес девушка не оставила.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Стоит отметить, что актриса одной из первых появилась на месте аварии, которую устроил Михаил Ефремов. Сначала все очень этому удивились, но потом выяснилось, что между коллегами по театру "Современник" была любовная связь. Об этом знала даже жена звезды Софья Кругликова.

Причем артист обожал устраивать пьяные дебоши в квартире подружки. По словам хозяйки жилья, которое снимала Дарья Белоусова, после отъезда девушки она обнаружила множество сломанных вещей и разбитый унитаз. Женщина уверена, что это дело рук пьяного Михаила Ефремова.

Напомним, актер устроил смертельное ДТП 8 июня. Артист выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого погиб от травм. За это актер получил восемь лет колонии общего режима. Он надеялся на повторное рассмотрение дела и снижение срока, однако суд высшей инстанции отказал в апелляции.

Автор: 22 сентября 2020, 18:19 Источник: Bimru ✓ Надежный источник

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