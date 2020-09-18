Пугачева и Галкин отметили самый важный день в жизни

Перед тем, как отправиться в школу, дети поздравили родителей и друг друга. Мальчик преподнес маме букет цветов и улитку из бумаги в форме сердечка. Также Гарри подготовил для сестры открытку с трогательными словами.
Лиза в долгу не осталась, она отдала брату несколько фигурок животных. Оказывается, малыш мечтает о собаке, и девочка решила исполнить его желание, правда, пока что питомец пластмассовый.
Алла Пугачева и Максим Галкин подарили наследникам по набору конструкторов и вещи, которые пригодятся для учебы. Напомним, в этом году Гарри и Лиза пошли в первый класс.
Артист заявил, что сегодня для них с супругой самый главный день в жизни. Примадонна же отметила, что это большое счастье – иметь таких прекрасных деток. Поклонники присоединились к поздравлениям.
"Какие у вас милые, добрые и веселые детки! Через экран телефона ощущается насколько они светлые и радостные! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Милейшие дети,такие открытые и добрые! С Днем Рождения", "Лизоньку и Гарика с днём рождения! удачи и попутного ветра по волнам жизни", "С Днем Рождения прекрасных малышей! Пусть будут самыми счастливыми!" – написали в комментариях.
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