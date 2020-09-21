71-летняя Пугачева в короткой юбке задрала ногу перед известным артистом

Алла Пугачева известна не только своими песнями и романтическими связями. Артистка любит эпатировать публику.

Вот и на сей раз казалось бы невинное видео с участием Аллы Пугачевой произвело фурор. Молодой муж артистки, юморист и шоумен Максим Галкин снял Примадонну, стоящую возле массивной колонны их замка в деревне Грязь. Артистка предстала перед зрителями в красной меховой курточке, короткой черной юбке с разрезами, темных колготах, красных носках и ботинках. "Какая красотка, а?" – обратился к жене Максим Галкин. "Отхватил себе Жар-птицу", – томно закатывая глаза, вздохнула в объектив Алла Пугачева.

Затем Примадонна с хитреньким видом подняла ножку в одну сторону и в другую, тем самым продемонстрировав разрезы на юбке. А заодно и показав стройные ножки. Сложно представить, что артистке пошел 72-ой год. Многочисленные поклонники не смогли промолчать при виде этого ролика. Однако реакция зрителей оказалась неоднозначной.

Одни рассыпались в комплиментах Алле, отметив, что рядом с молодым мужем она и сама помолодела. Другие раскритиковали видео, пристыдив Пугачеву. Мол, в таком почтенном возрасте нельзя носить такие короткие юбки. Также фанаты обратили внимание на пухлые губы Примадонны, которые, по их мнению, выглядят неестественно.

Отметим, что ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин предпочитают не реагировать на гневные отповеди настроенных по-пуритански подписчиков. Зато благодарят фанатов за комплименты. Например, на днях артисты отмечали важную дату: 18 сентября исполнилось по семь лет их детям-двойняшкам Гарри и Лизе.

В честь такого события именитые родители, как, впрочем, и их наследники, получили множество добрых пожеланий и поздравлений. Причем не только от обычных людей, но и от коллег, представителей отечественного шоу-бизнеса.