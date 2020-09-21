Обжалованию не подлежит: приговоренному Ефремову не оставили шансов на свободу

Дело Михаила Ефремова приняло новый оборот. Прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний тюремный срок актера.



Пресс-служба Пресненского суда Москвы сделала заявление. Представитель суда уточнил, что протест от прокуратуры на приговор звезде театра и кино не поступал. На обжалование решения закон отводит десять суток, а этот срок уже истек.

Наказание оспорил и второй адвокат артиста Роман Филиппов, который был нанят семьей актера уже после приговора. Жалоба другого правозащитника Владимира Васильева поступила в суд 18 сентября. Он просит назначить Михаилу Ефремову четыре года лишения свободы условно. Примечательно, что на отмене приговора также настаивает компания, где работал погибший в смертельном ДТП Сергей Захаров.

Напомним, авария с участием знаменитости произошла 8 июня в центре столицы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб в больнице от полученных травм. 8 сентября Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Как писали "Дни.ру", скандальное дело актера вызвало широкий общественный резонанс. Народ разделился на два лагеря: сочувствующих и осуждающих звезду. Среди защитников Михаила Ефремова есть его коллеги. В частности, это актеры Никита Джигурда, Иван Охлобыстин и Лия Ахеджакова. Иван Охлобыстин даже обратился к президенту России Вадимиру Путину, чтобы тот пожалел актера и повлиял на его приговор.