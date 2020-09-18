Приговор Ефремову могут отменить – все подробности

В пятницу, 18 сентября, новый адвокат артиста Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Пресненский суд столицы. Защитник попросил отменить приговор или же сделать его условным и сократить до четырех лет. Дата рассмотрения заявления пока не называется.
Отметим, что имя Васильева в деле Ефремова звучит впервые. Ранее в СМИ распространилась информация, что интересы знаменитости будет защищать Роман Филиппов. Он является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Адвокатскую лицензию мужчина получил в 2014 году.
Приговор Ефремову вынесли на прошлой неделе – 8 сентября. Актер получил реальный срок – восемь лет колонии общего режима. Также его обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.
Сразу после оглашения приговора артист отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Юрист не раз оказывался в центре скандала. Так, его обвинили в сомнительной стратегии защиты. Один из свидетелей, которого привел Пашаев в суд, был слеп на один глаз.
Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Джип, за рулем которого сидел пьяный артист, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Захарова. Водитель второго транспорта скончался от тяжелых травм в Боткинской больнице.
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