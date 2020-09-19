Юристы заговорили о пересмотре приговора Ефремову после лишения Пашаева статуса адвоката

Одиозного Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката. Юриста полагают, что это повлияет на судьбу Михаила Ефремова.



Адвокат Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в недавнем резонансном уголовном деле, успел запомнитсья публике яркими выступлениями. Многие подвергали его критике, утверждая, что деятельность специалиста лишь вредит актеру.

В итоге работу Пашаева можно оценивать по-разному, учитывая, что Ефремов все-таки лишился свободы на продолжительный срок. Теперь адвокат и вовсе утратил возможность заниматься любимым делом.

Адвокат Андрей Некрасов предположил, что вышеупомянутые события могут отразиться на дальнейшей судьбе Михаила Ефремова. Он уточнил, что решение суда по резонансному делу о смертельной аварии может быть обжаловано. При этом новая защита наверняка будет ссылаться на неудовлетворительную работу Эльмана Пашаева.

Стоит отметить, что сам Пашаев относительно скоро восстановит статус. Адвокату нельзя будет заниматься уголовными делами, но прочие юридические услуги он по-прежнему сможет оказывать.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что у лишения адвокатского статуса есть свои преимущества. По его словам, раньше из-за обязательств "многое нельзя было говорить", теперь же свободы станет существенно больше.