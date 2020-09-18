"Проснулся в губной помаде": любовник откровенно про первый секс с замужней Пугачевой

Когда-то Сергей Челобанов и Алла Пугачева были одной из самых необычных пар в отечественном шоу-бизнесе. Примадонна клюнула на экстравагантного мужчину, несмотря на то, что у того были проблемы с алкоголем и наркотиками. А еще в свое время он сидел за решеткой за воровство.
"В ночь с 1990 на 1991 год мы познакомились. Она меня пригласила к себе в квартиру, послушав первые мои песни. Я не ожидал ничего такого – где Пугачева и где я", – рассказал Сергей Челобанов.
Он произвел такое неизгладимое впечатление на Аллу, что та приложила все усилия, чтобы продвинуть его. Певец отметил, что весь образ: прическу, стиль, придумала именно Пугачева. Их песня "Незваный гость" стала хитом. И нет ничего удивительного в том, насколько естественно оба сыграли страсть, ведь к тому времени артисты были любовниками.
"Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше – я плохо помню. Я подумал: "А чего робеть-то?". Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо", – вспомнил Сергей Челобанов.
"Я не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе. Сначала у нас была просто студийная и гастрольная работа. Как-то все это чередовалось. Никто не понял, как это все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось", – отметил артист.
Самое пикантное в этой истории, что на тот момент и Сергей Челобанов и Алла Пугачева были несвободны. Певец не стал скрывать, что испытывает чувство вины перед первой женой Людмилой. Что касается Примадонны, то тогда артистка была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
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