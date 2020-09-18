На замок Галкина и Пугачевой обрушился ураган

Шквалистый ветер и дождь накануне бушевали в Москве и Подмосковье. Причем за городом стихия оказалась еще более пугающей. Небо стянули почти черные тучи, ливень барабанил по окнам. Втер был настолько сильным, что клонил деревья к земле.
Такую картину увидел Максим Галкин из окон своего особняка. Артист заявил, что перед ним разворачивается настоящая осада замка. Супруг Аллы Пугачевой не уточнил, пострадал ли любимый сад во время бури.
Напомним, в одном из интервью шоумен рассказал, что строил родовое имение с прицелом на будущую семью. Также он отметил, что для жены это стал первый дом, который построен не на ее деньги. Артистка не занимается никакими хозяйственными вопросами, все находится в ведении Максима Галкина.
По словам юмориста, перед тем, как принять предложение руки и сердца, Примадонна уточнила, сможет ли она спокойно стареть рядом с ним. Тогда шоумен пообещал Алле Пугачевой комфорт и безопасность на склоне лет и старается держать свое слово.
В пятницу, 18 сентября, Гарри и Лиза Галкины отметили седьмой день рождения. Родители трогательно поздравили наследников с праздником перед поездкой в школу.
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