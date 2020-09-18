Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Бывший адвокат Ефремова крупно поплатился за скандальные заявления

Бывший адвокат Ефремова крупно поплатился за скандальные заявления

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Юрист Эльман Пашаев крупно поплатился за громкие высказывания по делу актера Михаила Ефремова. Мужчину лишили статуса адвоката.

Продолжение: Язык развязан: лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев намерен продолжать работать
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Соответствующее решение приняла в пятницу, 18 сентября, адвокатская палата Северной Осетии. Бывшего защитника Михаила Ефремова обвинили в нарушении Кодекса профессиональной этики.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Пашаева уже лишали статуса в Москве, Ямало-Ненецком округе и Краснодарском крае. По данным телеграм-канала Baza, теперь Ефремов может подать жалобу на своего экс-защитника. Если заявление примут, то приговор могут пересмотреть.

Напомним, знаменитость получила восемь лет лишения свободы за смертельную аварию в центре Москвы. Медицинская экспертиза установила, что актер был сильно пьян в момент происшествия. В его крови были следы наркотиков.

За время судебных разбирательств Пашаев не раз попадал в скандалы. Так, его обвинили в неправильной стратегии защиты. Один из очевидцев, которого адвокат привел в суд, оказался слеп на один глаз.

Также юрист превратил госпитализацию Михаила Ефремова из зала суда в шоу. Адвокат утверждал, что актер перенес инсульт. Но позднее выяснилось, что у звезды был стеноз сосудов головного мозга.

Именно Эльман Пашаев настоял на том, чтобы Михаил Ефремов не признавал свою вину. На последнем заседании актер все же подтвердил, что сидел за рулем. Но этот факт не был принят как смягчающее обстоятельство.

Автор: 18 сентября 2020, 17:09 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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