Язык развязан: лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев намерен продолжать работать

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал лишение себя адвокатского статуса. Правозащитник намерен работать с делами, для которых не нужна лицензия.

Эльмана Пашаева сложно назвать адвокатом с безупречной репутацией. За двадцать лет юридической деятельности его имя неоднократно появлялось в криминальных хрониках и на страницах желтых газет. В некоторых СМИ его называли не иначе как "адвокатом воров в законе". Он бвинялся в вымогательстве и даже отсидел два месяца за решеткой. Стоит отметить, что Пашаев был трижды лишен адвокатского статуса, поэтому и в этот раз процесс для него не в новинку. К тому же, через год он может восстановить статус, если захочет.

За время суда над актером Михаилом Ефремовым юрист неоднократно делал провокационные заявления, за что на него обрушивался шквал негатива. Эльман Пашаев уже не защищает интересы актера, однако до сих пор продолжает настаивать на его невиновности. Более того, он уверен, что Ефремов отбывает наказание за кого-то из коллег по шоу-бизнесу.

Лишение себя адвокатского статуса он прокомментировал так: будет работать с гражданскими, арбитражными и семейными делами. Он подчеркнул, что теперь ему "развязали язык", пишет "Вокруг ТВ".



Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября. 56-летний актер отбывает наказание сроком на восемь лет лишения свободы. Пока он в московском СИЗО, а потом будет переведен в колонию общего режима.



Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершил ДТП со смертельным исходом.