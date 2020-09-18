Измену Тарзана оправдали поведением Королевой: Превратилась в мамочку

Измена мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана) шокировала поклонников. Многие советуют артистке развестись с неверным супругом, но певица, кажется, решила простить его. Психолог Ольга Хохлова считает, что Наташа поступает неправильно.

Королева и Глушко вместе почти 20 лет, поэтому измена была неизбежна, считает Хохлова. По словам психолога, спустя долгое время любовь между супругами умирает, если они ничего не предпринимают ради отношений. Как результат, муж или жена ищут эмоции на стороне.

Специалист считает, что любовь не может быть вечной между людьми, которые не знают, как строить семейную жизнь и преодолевать кризисы. Возлюбленным необходимо изучить психику друг друга, если хотят прожить вместе долгие годы.

Говоря об измене Сергея, у психолога появляется множество вопросов Наташе. По мнению Хохловой, Королева с годами "превратилась для мужа в мамочку", с которой, естественно, не хочется заниматься сексом.

Конечно, Глушко тоже виноват, добавила эксперт, и Королевой следует разорвать с ним отношения. Хохлова отметила, что женщина, простив измену, падает в глазах супруга.

Напомним, любовнице Тарзана может грозить тюрьма за обнародованные интимные кадры со стриптизером. В студии передачи "Пусть говорят" девушка объяснила, что не собирается шантажировать супруга Королевой. Она просто жаждет доказать: Глушко сам искал встреч с ней.