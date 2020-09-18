Изменщик Тарзан показал "рогатую" жену

Сергей Глушко (Тарзан) похвастался рисунком, который ему подарила девочка. Стриптизер поблагодарил ребенка за трогательное изображение его с Наташей Королевой.

Артист сейчас переживает трудные времена. О его измене певице не говорит, разве что, ленивый. Подавляющее большинство поклонников звездной пары осуждают Сергея Глушко за легкомыслие и неверность.

Пожалуй, сейчас, как никогда, танцор нуждается в поддержке. И таковую ему оказывают некоторые фанаты. Так, Тарзан в своем инстаграм-аккаунте похвалился рисунком от девочки, который он ему подарила.

На нем знаменитая чета стоит рядом, взявшись за руки. У Наташи Королевой на голове корона, похожая на ветвистые рога. "Все-таки мир не весь сошел с ума! Трогательный рисунок прислала юная красотка Мая, чтобы поддержать нас с Наташей в этот непростой момент! Спасибо тебе, солнышко! Маме респект!" – поблагодарил Сергей Глушко малышку.

Напомним, недавно Тарзан прилюдно признался в адюльтере. Пока жена отсутствовала, он пригласил домой девушку, с которой в итоге вступил в интимные отношения. При этом пропали украшения Наташи Королевой.

Сергей Глушко позже опубликовал видео с извинениями. Он оправдывался тем, что его подставили и опоили каким-то зельем, которое делает людей неадекватными. Затем он удали из своего микроблога ролик. Примечательно, что некоторые россияне не поверили Тарзану и решили, что пара пиарится на этой истории, чтобы привлечь к себе внимание публики.

