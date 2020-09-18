"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой

Общественность бурно обсуждает личную жизнь певицы Наташи Королевой и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. В то время, как предполагаемая любовница танцора ходит по шоу на Первом канале, свою версию событий высказала известная певица.

Артистка Наталья Штурм сообщила, что в свое время Сергей Глушко за ней ухаживал. Это случилось еще до того, как он женился на Наташе Королевой. Уже тогда, по словам певицы, Тарзан пользовался бешеным успехом у дам, которые названивали ему пачками. После совместной прогулки Штурм не пригласила Глушко домой, и он этому очень удивился, отметила артистка. "Я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка это не мое", – объяснила Наталья.

Она убеждена, что певица давно смирилась с неверностью мужа. "Наташа Королева много лет назад в каком то интервью говорила что они живут отдельно – она с ребенком за городом, а супруг в Москве – ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу – Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснила Штурм.

Общаясь с подписчиками, артистка с уверенностью заявила, что несмотря на ветреность натуры, стриптизера "подберут через минуту", если Наташа Королева захочет с ним развестись. Потому что "он хороший".

Между тем предполагаемая любовница Сергея Глушко, актриса и модель Анастасия Шульженко отметилась на шоу "Пусть говорят". Она призналась, что до сих пор любит Тарзана и надеется, что все же беременна от него. При этом женщина отрицает, что совершила кражу драгоценностей и крупной суммы денег из дома Наташи Королевой.

"Она обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины? Мне не нужны никакие драгоценности, я никогда ничего от Сережи не требовала", – заявила Анастасия Шульженко.