Внезапно: любовницу Тарзана могут посадить на пять лет

Новый поворот в скандале с изменой Сергея Глушко Наташе Королевой. Теперь его предполагаемой любовнице Анастасии Шульженко может грозить тюрьма.

Накануне, 17 сентября, в новом выпуске скандально известного телешоу "Пусть говорят" появилась Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей Сергея Глушко. По ее словам, они состояли в интимной связи полтора года. А недавно якобы она узнала о том, что ждет от него ребенка. Шульженко заявила, что никогда бы не стала оглашать эту историю, если бы не это обстоятельство. Правда, до этого в другой передаче – "На самом деле" – оказалось, что она не беременна. И все же Анастасия надеется, что она в положении.

В студии у Дмитрия Борисова Шульженко продемонстрировала интимные фото и видео. На записи муж Наташи Королевой запечатлен абсолютно без одежды. Анастасия Шульженко объяснила, что видеозапись была сделана не для шантажа, а на память поскольку она дорожила отношениями с Сергеем Глушко.

А вот адвокат, профессор, кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша отметил, что если фото и видеоролики, обнародованные Анастасией Шульженко, будут признаны порнографическими, то в отношении актрисы может быть возбуждено уголовное дело.

По его словам, публикация подобных материалов, согласно законодательству Российской Федерации, приравнивается к распространению порнографии. Такое правонарушение наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет. Впрочем, вначале должна быть проведена экспертиза, доказывающая, что фото и видео действительно порнографические. Как минимум, на них должны быть видны половые органы.

После того как эксперты признают обнародованные фото и видео порнографическими, следственные органы должны будут доказать факт распространения. Причем если Шульженко показала кадры узкому кругу людей, то это не подпадает под "уголовку".