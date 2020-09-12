Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом

Больше десяти лет Дмитрий Шепелев был звездой Первого канала. Один из самых известных телеведущих вел программу "На самом деле". Из-за этого он долгое время был объектом общественной критики. Выяснилось, что шоумен давным-давно мечтал распрощаться с федеральным каналом.

Несколько месяцев подряд Дмитрий Шепелев активно жаловался на руководство и осуждал продюсерский центр Первого канала.

По словам телеведущего, ему не разрешали вести интересные передачи и постоянно отправляли на скандальные ток-шоу. Прессинг со стороны начальства мешал творческому развитию Шепелева.

Теперь Дмитрий занял свою нишу в развлекательном контенте. Телеведущий начал вести передачу, посвященную теме отцов и детей.

Звездный час Дмитрий Шепелев получил благодаря новому руководству на телеканале ТНТ – Вячеславу Дусмухаметову. Несмотря на многочисленные споры на прошлом месте работы, телеведущий с уважением вспоминает о прошлом начальстве.

"Константин Эрнст – гений. Надо сказать, что он сыграл в моей биографии очень важную роль. Мне не дали возможности попрощаться, я не смог сказать "до свидания", – заявил шоумен.

Шепелев все еще жалеет, что не смог достойно попрощаться со своим учителем. В одном из интервью он признался, что благодарен Эрнсту за годы совместной работы, ведь именно он в далеком 2008-м помог восходящей звезде прославиться.

Однако Дмитрий добавил, что новое руководство ему импонирует намного больше. С Вячеславом они знакомы очень давно и испытывают друг к другу взаимную симпатию.

Сейчас обстоятельства сложились так, что каналу ТНТ стали интересны новые темы, а у Шепелева появилась возможность сотрудничества. Раньше у телеведущего был эксклюзивный контракт с Первым каналом, по которому он не мог ничего делать на стороне.