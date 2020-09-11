"Просто не знал, что с этим делать": Шепелев рассказал о проблемах в браке с Фриске

Ведущий признался, что не был готов к такому вниманию к его персоне со стороны общественности. Поначалу он даже испытывал страх.

Дмитрий Шепелев рассказал, что его больше всего раздражало в браке с Жанной Фриске. По словам ведущего, за ними по пятам день и ночь охотились журналисты. Он не понимал, зачем его бытовые фото публикуют в СМИ.

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"Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, мне стало страшно. Я просто не знал, что с этим делать", – сказал Шепелев в интервью на ютубе-канале "Макарена".

После смерти Жанны Фриске ведущий снова пытается строить счастье. Однако теперь он всячески избегает огласки и лишний раз не публикует семейные снимки. Его новой избранницей стала Екатерина Тулупова. Шепелев в шутку отмечал, что их познакомили их отпрыски – в детском саду.

Все свое свободное время Шепелев старается уделять сыну от брака с Жанной Фриске – Платону. О нем он мало рассказывает в прессе и не показывает в соцсетях. Ведущий придерживается кредо "Счастье любит тишину".

Недавно Дмитрий Шепелев исполнил свою мечту семилетней давности и стал ведущим семейного шоу "Ты как я" на ТНТ. Гостями студии становятся звездные родители и их чада. Шоумен ушел с Первого канала, так как ему надоело вести скандальное шоу.

