Адвокат ломится на тюремную сцену к Ефремову: С ним хоть на край света

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает своего экс-подзащитного "достойным мужиком". Поэтому заявил, что готов даже сыграть с ним на одной сцене и даже пойти на край света, пишет Daily Storm. Правозащитник также поддержал идею Михаила Ефремова о создании общероссийского театра в системе ФСИН, передает Ura.ru.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в деле Ефремова всплыли новые обстоятельства, которые могут привести к смягчению приговора. Пока все это в теории нового адвоката актера Романа Филиппова, а из фактов – то, что появилась еще одна пострадавшая сторона. Это компания-перевозчик, водитель которой погиб в том злополучном ДТП.
Смертельная авария в центре Москвы, которую, по версии следствия, спровоцировал Михаил Ефремов, произошла 8 июня этого года. За содеянное актеру вынесли приговор – восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.
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