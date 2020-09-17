Адвокат ломится на тюремную сцену к Ефремову: С ним хоть на край света

Актер находится в московском СИЗО. Он пишет письма своим родным и поклонникам, общается с сокамерниками и рассуждает о Боге. По словам Ефремова, самоирония и вера помогают ему выживать в сложившихся обстоятельствах. Конечно немалую роль играет поддержка приятелей.

прочитано 302 раза