Узнавшая об измене мужа Наташа Королева напугала народ

На днях Тарзан публично признался, что изменил Наташе Королевой. По словам стриптизера, пока его супруги не было дома, приходили девушки, которые его опоили, соблазнили, "развели", а также вынесли из дома несколько тысяч евро и драгоценности на пять миллионов рублей.
Наташа пока не комментировала признание супруга. Певица дала понять, что чувствует, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте снимок погруженной в воду девушки. Спустя некоторое время Королева удалила фото.
Пользователи Сети советуют Наташе развестись с Тарзаном, ведь, по их мнению, ему нет прощения. "Бросайте человека, который вас не уважает. Любите и цените себя", "Не смейте унижаться как женщина, решайте сейчас это, пока молодая", "Вы достойны лучшего", – поддерживают поклонники.
Напомним, любовница Тарзана – актриса Анастасия Шульженко. Она не намерена терпеть ложь, поэтому обнародовала переписку и видео, которые доказывают: стриптизер сам искал встречи с девушкой. Также Анастасия уверяет, что ничего ценного из дома знаменитых супругов не брала.
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