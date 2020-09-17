Штурм раскрыла число любовниц Тарзана: Цена жизни с таким кобелиной

Наталья Штурм высказалась по поводу признания Тарзан, который честно заявил, что изменял Наташе Королевой. Сергею Глушко досталось от звезды.

По мнению певицы, исполнительница хита "Маленькая страна" зря променяла продуктивного Игоря Николаева на на стрипизера. Как отметила Наталья Штурм, первому мужу артистка не простила измены, а вот второму – пожалуйста.

Певица считает, что украденные бриллианты – цена жизни "с таким шикарным кобелиной, как Сережа". Причем блогер уверена, что Глушко – прекрасный человек: воспитанный, неконфликтный и непьющий, да и женщины его обожают.

Как призналась Наталья Штурм, до знакомства с Наташей Королевой Тарзан ухаживал за ней. Как-то раз стриптизер пригласил певицу купаться в Москве-реке, и за то время, что ребята провели вместе, телефон танцора разрывался от звонков поклонниц. "Ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорит звезда.

Артистка решила не продолжать отношения с Тарзаном, так как любит моногамных мужчин. Наталья Штурм уверена, что Наташе Королевой такой формат отношений с супругом, наоборот, даже нравится или, может быть, заводит

По мнению певицы, Тарзан наврал про том, что женщины его опоили и использовали. Слишком странно, что перед тем, как отрубиться, Сергей Глушко успел надеть презерватив. Блогер уверена, что стриптизер не раскаивается в содеянном, потому что Наташа Королева уже давно закрывает глаза не адюльтеры.