Штурм раскрыла число любовниц Тарзана: Цена жизни с таким кобелиной

По мнению певицы, исполнительница хита "Маленькая страна" зря променяла продуктивного Игоря Николаева на на стрипизера. Как отметила Наталья Штурм, первому мужу артистка не простила измены, а вот второму – пожалуйста.
Певица считает, что украденные бриллианты – цена жизни "с таким шикарным кобелиной, как Сережа". Причем блогер уверена, что Глушко – прекрасный человек: воспитанный, неконфликтный и непьющий, да и женщины его обожают.
Как призналась Наталья Штурм, до знакомства с Наташей Королевой Тарзан ухаживал за ней. Как-то раз стриптизер пригласил певицу купаться в Москве-реке, и за то время, что ребята провели вместе, телефон танцора разрывался от звонков поклонниц. "Ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорит звезда.
Артистка решила не продолжать отношения с Тарзаном, так как любит моногамных мужчин. Наталья Штурм уверена, что Наташе Королевой такой формат отношений с супругом, наоборот, даже нравится или, может быть, заводит
По мнению певицы, Тарзан наврал про том, что женщины его опоили и использовали. Слишком странно, что перед тем, как отрубиться, Сергей Глушко успел надеть презерватив. Блогер уверена, что стриптизер не раскаивается в содеянном, потому что Наташа Королева уже давно закрывает глаза не адюльтеры.
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