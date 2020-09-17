"Прошу меня не смешивать с той грязью": бывший возлюбленный открестился от любовницы Тарзана

На фоне скандала, разразившегося в семейной жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко, резко подскочил интерес общественности к личности молодой модели и актрисы Анастасии Шульженко, назвавшей себя любовницей мужа певицы. Работники СМИ связались с людьми из прошлого красотки.

Перед тем, как покинуть Краснодар, Анастасия Шульженко рассталась с Романом Бурдеевым. В свое время они вместе играли в театре. Примечательно, что Роман очень похож на Сергей Глушко: такой же накачанный, с такими же длинными светлыми волосами. В разговоре с журналистами бывший любовник Анастасии Шульженко дал понять, что он в шоке от всего произошедшего с его экс-возлюбленной. Ведь в отношениях с ним она была совсем другой – тихой и доброй.

"Я прошу меня не смешивать с той грязью, которая происходит сейчас вокруг нее. Той девушки, что я знал, возможно, уже и нет. А я жил с хорошим во всех отношениях человеком", – заявил Бурдеев. Он рассказал, что они жили вместе, все у них было хорошо, пока Анастасия не приняла решение уехать в Москву. Она надеялась, что у нее там больше шансов добиться успеха.

Впрочем, как выяснили журналисты, столица враждебно приняла Шульженко. Говорят, после переезда в столицу она не нажила особого авторитета в театральной среде, а после грянувшего карантина и вовсе осталась без работы. Тогда Настя начала ходить по телешоу, но тоже без особого успеха.

Друг Шульженко Сергей Кудельницкий, анализируя скандал с Королевой и Глушко, уверен, что все события выдуманы от и до: "Наша девочка могла пойти на такое только ради хайпа. Никто из ее друзей не верит, что это реально с ней произошло. Слишком неправдоподобно все, зная ее. Пусть скажет, что это чудовищный пиар!"

Судя по комментариям в Сети, многие пользователи действительно считают, что вся история высосана из пальца. Якобы на фоне коронакризиса артисты начали прибегать к "грязным приемам", чтобы снова стать популярными и получить доход.