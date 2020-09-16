Любовница показала интимное видео с Тарзаном

Актриса Анастасия Шульженко, которая некоторое время состояла в отношениях с женатым Сергеем Глушко (Тарзаном), перешла в нападение. Девушка не намерена спокойно наблюдать, как ее обвиняют в краже. Она решила в подробностях рассказать о романе со стриптизером и доказать, что ничего не брала из дома знаменитой пары.

Ранее стало известно о пропаже драгоценностей Наташи Королевой. Певица рассказала полицейским, что кража произошла, когда ее не было дома. Пока она отсутствовала, к Тарзану приходили девушки, на которых и пали подозрения.

Поклонники сразу поняли: стриптизер изменил жене. Сначала звездная пара опровергала слухи. Но неожиданно Тарзан публично признался в неверности Королевой. Он заявил, что девушки, пришедшие в гости, чем-то его опоили. По мнению Глушко, именно в тот момент они вынесли драгоценности из дома.

Но высказывания Тарзана не вяжутся с доказательствами одной из них – Анастасии Шульженко. Девушка обнародовала переписку, из которой следует, что стриптизер сам искал встречи с ней. Он даже просил Анастасию "не бриться там" перед свиданиями.

Более того, Шульженко в эфире ток-шоу рассказала о беременности от Глушко и показала интимные кадры со стриптизером. По мнению адвоката актрисы Вадима Лялина, Тарзан сейчас находится не в выгодном положении, чтобы поливать грязью Анастасию.