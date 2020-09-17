Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Условия жесткие и крайне опасная публика: в какую колонию отправят Михаила Ефремова

Условия жесткие и крайне опасная публика: в какую колонию отправят Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) высказались о судьбе заслуженного артиста России. Предварительно уже известно, в какую колонию отправят Михаила Ефремова.
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По словам источника в ведомстве, артист будет этапирован в тамбовские или мордовские колонии. Там, как оказалось, много заключенных творческих профессий. Руководство этих тюрем приветствует всякого рода самовыражение.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Суровые колонии Коми или Красноярска Михаилу Ефремову не светят, скорее всего. Условия для изнеженного актера там слишком жесткие, да и публика крайне опасная.

После решения суда, который приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, Михаил Олегович находится в СИЗО. Как считает председатель совета общественной организации "Правовая зона" Елена Соколова, знаменитость в следственном изоляторе надолго. Кассация может длиться год и более. В колонию Ефремов, возможно, отправится не ранее конца 2021 года.

Соколова добавила, что у артиста есть шанс смягчить приговор. Например, у звезды кино уже в тюрьме могут обнаружить серьезное заболевание. "Он напишет прошение президенту, и тот проявит милость", – заметил общественный деятель.

Елена Соколова уверена, что на зоне Михаилу Ефремову придется нелегко. Знаменитость не сможет привыкнуть к лишениям и режиму. Артист будет писать жалобы руководству заведения.

Автор: 17 сентября 2020, 18:07 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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