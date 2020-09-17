Условия жесткие и крайне опасная публика: в какую колонию отправят Михаила Ефремова

По словам источника в ведомстве, артист будет этапирован в тамбовские или мордовские колонии. Там, как оказалось, много заключенных творческих профессий. Руководство этих тюрем приветствует всякого рода самовыражение.
Суровые колонии Коми или Красноярска Михаилу Ефремову не светят, скорее всего. Условия для изнеженного актера там слишком жесткие, да и публика крайне опасная.
После решения суда, который приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, Михаил Олегович находится в СИЗО. Как считает председатель совета общественной организации "Правовая зона" Елена Соколова, знаменитость в следственном изоляторе надолго. Кассация может длиться год и более. В колонию Ефремов, возможно, отправится не ранее конца 2021 года.
Соколова добавила, что у артиста есть шанс смягчить приговор. Например, у звезды кино уже в тюрьме могут обнаружить серьезное заболевание. "Он напишет прошение президенту, и тот проявит милость", – заметил общественный деятель.
Елена Соколова уверена, что на зоне Михаилу Ефремову придется нелегко. Знаменитость не сможет привыкнуть к лишениям и режиму. Артист будет писать жалобы руководству заведения.
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