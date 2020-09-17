Разбитый унитаз и прожженные занавески: что вытворял Ефремов с молодой любовницей на съемной квартире

Михаилу Ефремову к 56 годам ударил бес в ребро. Он кутил с молодой любовницей на съемной квартире, ни в чем себе не отказывал, одним словом, жил на полную катушку... И в конечном итоге устроил смертельное ДТП. Подробности его жизни на воле до сих пор всплывают – одна интереснее другой.

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