Разбитый унитаз и прожженные занавески: что вытворял Ефремов с молодой любовницей на съемной квартире

То, что у свободолюбивого актера Михаила Ефремова была молодая любовница, рассказал близкий к его окружению источник. Он поведал о его романтических отношениях с коллегой. Она сама добавилась Ефремова – писала ему стихи и чуть ли не пела серенады. Об их отношениях знала даже супруга актера Софья Кругликова.
Теперь же вскрылись подробности их совместной жизни. оказывается, Ефремов и Дарья Белоусова частенько забавлялись на съемной квартире. Апартаменты в центре Москвы сначала снимала сама девушка. Но однажды хозяйка жилплощади увидела, как молодая особа тащит на себе "нечто", в чем она узнала пьяного российского актера. Об этом в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала владелица аппартаментов Анна Зехерман.
Она обвинила пару в порче имущества. В квартире она обнаружила сломанные холодильник, унитаз и плиту, разбитое окно и прожженные занавески.
Такж она рассказала, что в квартире стоял жуткий запах, от которого она долго не могла избавиться. Ей даже пришлось выбросить весь текстиль. Ущерб она оценила в 365 тысяч рублей.
После резонансного ДТП с участием актера Зехерман посмотрела видео, на котором Ефремов дает первый комментарий и узнала на кадрах свою разгромленную квартиру.
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