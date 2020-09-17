Письмо с зоны: Ефремов рассказал о сокамерниках в СИЗО и вере в Бога

Цензорам СИЗО, где сейчас сидит Ефремов, придется хорошо поработать. Ведь только за первые дни заключения ему написали более ста писем. Актер уже дал ответ на одно из них. Текст приводит "Комсомольская правда".
Актер пишет, что хотел бы отбывать срок в Чувашии, там у него корни. Также он дал понять, что у него все нормально, он находится в компании неплохих сокамерников, с которыми, вероятно, ему удалось достичь взаимопонимания.
"Я показательный арестант, и в этом есть свои плюсы. Также тут вполне вменяемое начальство", – написал Ефремов.
Что именно он имел ввиду под словом "показательный", остается загадкой. Трактовать это можно по-разному. Также он пишет, что не теряет самоиронии, что тоже очень помогает ему в его непростых буднях.
Письмо Ефремов написал в ответ на послание одной из поклонниц Алены. Актер поблагодарил ее за внимание и поддержку. В конце он отметил: "Я верю в Бога". Это помогает справиться в непростой ситуации.
Ранее "Дни.ру" писали, что Ефремов нанял нового адвоката. Им стал юрист с 15-летним стажем Роман Филиппов. На правозащитника уже навешали кучу ярлыков – мол, он избивал жену и употреблял запрещенные препараты. Однако сам адвокат все это отрицает.
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